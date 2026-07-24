Roche Aktie
Roche Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 Franken belassen. Der Umsatz im zweiten Quartal des Pharmakonzerns stelle eine leichte Verbesserung zum ersten Jahresviertel dar, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
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Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
340,00 CHF
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
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KGV*:
-
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