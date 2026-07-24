FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 Franken belassen. Der Umsatz im zweiten Quartal des Pharmakonzerns stelle eine leichte Verbesserung zum ersten Jahresviertel dar, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET



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