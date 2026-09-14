RWE Aktie
|58,92EUR
|-0,82EUR
|-1,37%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Wanda Serwinowska tauchte bei einem Treffen mit dem Chef von RWE Americas tief in das US-Geschäft der Essener ein, wie sie am Freitag schrieb. Der Tenor sei insgesamt konstruktiv gewesen. RWE gehe von anhaltend starkem Nachfragewachstum aus./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 11:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59,62 €
|
Abst. Kursziel*:
14,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,41%
|
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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|RWE Buy
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|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|RWE Buy
|UBS AG
|10.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|RWE Buy
|UBS AG
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
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|01.09.26
|RWE Buy
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|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
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|Bernstein Research
|19.06.26
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|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|59,04
|-1,17%
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|07:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07:45
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07:45
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:34
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|07:34
|RWE Buy
|UBS AG
|07:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
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|11.09.26
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|11.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets