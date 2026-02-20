RWE Aktie
|51,36EUR
|0,02EUR
|0,04%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido ging am Donnerstagabend auf die zuletzt drängendsten Themen in der europäischen Versorgerbranche ein, wie die Reform des CO2-Emissionshandels (ETS), des Strommarkts und - ganz aktuell - die Intervention Italiens bei den Strompreisen. Auf letztere werde die EU-Kommission auf jeden Fall reagieren. Denn damit gerate eines der bisherigen Grundprinzipien weiter ins Wanken - die Förderung von sauberer Energie. In diesem Branchenumfeld bestätigt Garrido seine Top-Favoriten SSE und RWE. Erstere wegen des überdurchschnittlichen Wachstums im Bereich Energienetze und letztere wegen ihrer Kapazitätsdynamik mit langfristigen Verträgen. Auch die Netzbetreiber National Grid und Eon sieht er als "sichere Häfen"./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
51,42 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
51,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
19.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt ab (finanzen.at)
|
19.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|DAX aktuell: So steht der DAX mittags (finanzen.at)
|
19.02.26
|RWE, Leag und EnBW: Kartellamt warnt vor Marktmacht der führenden Stromerzeuger (Spiegel Online)
|
19.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)