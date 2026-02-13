RWE Aktie
|51,46EUR
|-0,62EUR
|-1,19%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 50 auf 55 Euro angehoben, die Aktien aber nach dem starken Kursverlauf von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Das Wachstumspotenzial der Essener sei inzwischen eingepreist, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend in ihrer Neubewertung. Chancen und Risiken hält sie aktuell für ausgeglichen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
52,10 €
|
Abst. Kursziel*:
5,57%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
51,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,88%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
12.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
11.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|07:00
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|07:00
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|51,64
|-0,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:00
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06:58
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.02.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|12.02.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.