13.02.2026 07:00:37

RWE Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 50 auf 55 Euro angehoben, die Aktien aber nach dem starken Kursverlauf von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Das Wachstumspotenzial der Essener sei inzwischen eingepreist, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend in ihrer Neubewertung. Chancen und Risiken hält sie aktuell für ausgeglichen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Market-Perform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
52,10 € 		Abst. Kursziel*:
5,57%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
51,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,88%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

