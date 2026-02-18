RWE Aktie

52,28EUR 0,48EUR 0,93%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

18.02.2026 09:07:51

RWE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery geht laut seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar davon aus, dass die langfristigen Gewinnaussichten des Energiekonzerns mit dem anstehenden Geschäftsjahresbericht transparenter werden. Die Aktie habe zuletzt unter sinkenden Emissions- und Strompreisen gelitten, doch das Ausmaß davon sei übertrieben. Dies habe eine gute Chance geschaffen, um vor den im März erwarteten Jahreszahlen noch einzusteigen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51,78 € 		Abst. Kursziel*:
6,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,20%
Analyst Name::
Olly Jeffery 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

