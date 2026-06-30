Ryanair Aktie
|27,18EUR
|0,29EUR
|1,08%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Hauptaugenmerk werde wohl auf der Preisgestaltung und der Nachfrage im Kurzstreckengeschäft liegen, schrieb Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob die Nachfrage im Kurzstreckengeschäft von der verbesserten Situation im Nahen Osten und der verbesserten Treibstoff-Verfügbarkeit profitiere./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26,76 €
|
Abst. Kursziel*:
23,32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,41%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
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|13:37
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|Erste Group Bank
|09:01
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|08:56
|GSK Neutral
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|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
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|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|08:46
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|GSK Underweight
|Barclays Capital
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|Barclays Capital
|08:43
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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