Ryanair Aktie

27,18EUR 0,29EUR 1,08%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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30.06.2026 16:35:03

Ryanair Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Hauptaugenmerk werde wohl auf der Preisgestaltung und der Nachfrage im Kurzstreckengeschäft liegen, schrieb Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob die Nachfrage im Kurzstreckengeschäft von der verbesserten Situation im Nahen Osten und der verbesserten Treibstoff-Verfügbarkeit profitiere./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26,76 € 		Abst. Kursziel*:
23,32%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,41%
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Ryanair 27,18 1,08% Ryanair

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16:37 Yara International ASA Hold Jefferies & Company Inc.
16:35 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:59 Tesla Buy Deutsche Bank AG
15:57 United Parcel Service Buy UBS AG
15:56 Philips Market-Perform Bernstein Research
15:45 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
15:43 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:45 Santander Outperform RBC Capital Markets
14:09 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
13:56 Unilever Kaufen DZ BANK
13:37 Beiersdorf Halten DZ BANK
12:09 AB InBev Buy UBS AG
11:23 AB InBev Outperform Bernstein Research
11:22 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
11:09 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:00 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:59 RELX Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:49 Hermès Outperform Bernstein Research
10:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
09:58 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
09:58 Prosus Buy Deutsche Bank AG
09:57 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
09:04 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:03 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:03 UBM Development Erste Group Bank
09:01 K+S Sell Deutsche Bank AG
08:56 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:56 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:54 Zalando Buy Deutsche Bank AG
08:47 Jungheinrich Buy Warburg Research
08:46 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:44 GSK Underweight Barclays Capital
08:44 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
08:43 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:42 BAT Buy Deutsche Bank AG
08:30 Siemens Hold Deutsche Bank AG
08:27 Deutsche Telekom Buy UBS AG
08:25 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
08:21 adidas Buy Deutsche Bank AG
08:07 Heidelberg Materials Buy UBS AG
08:06 easyJet Neutral UBS AG
07:41 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Siemens Buy UBS AG
07:27 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:22 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:21 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:09 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
06:55 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
06:42 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
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