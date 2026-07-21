Ryanair Aktie

24,81EUR -0,70EUR -2,74%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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21.07.2026 18:11:55

Ryanair Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane kürzte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie um 7 Prozent bis 2029 aufgrund konservativerer Annahmen für die Ticketpreise, wie er am Dienstag im Nachgang der Zahlen der Airline für das erste Geschäftsquartal schrieb. Mit Blick auf die angepassten Erwartungen sei das Papier attraktiv bewertet./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 11:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 11:37 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
25,56 € 		Abst. Kursziel*:
9,55%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
24,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,86%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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