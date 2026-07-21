Ryanair Aktie
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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane kürzte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie um 7 Prozent bis 2029 aufgrund konservativerer Annahmen für die Ticketpreise, wie er am Dienstag im Nachgang der Zahlen der Airline für das erste Geschäftsquartal schrieb. Mit Blick auf die angepassten Erwartungen sei das Papier attraktiv bewertet./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 11:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 11:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
25,56 €
|
Abst. Kursziel*:
9,55%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,86%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
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