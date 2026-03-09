Ryanair Aktie
|25,35EUR
|-0,44EUR
|-1,71%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 28,25 auf 28,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele./gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
25,70 €
|
Abst. Kursziel*:
8,95%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
25,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,45%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
28.01.26
|Ryanair-Aktie letztlich im Plus: Ticketsteuer sorgt für Flugzeug-Abzug und weniger Flüge in Wien (APA)
|
26.01.26
|Ryanair-Aktie dennoch mit Verlusten: Optimismus beim Passagierwachstum (dpa-AFX)
|
26.01.26
|ROUNDUP: Ryanair erwartet mehr Passagiere - Ergebnisausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
25.01.26
|Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Ryanair-Aktie im Fokus: Streit mit Musk wird zur PR-Offensive (finanzen.at)
|
21.01.26
|Ryanair-Chef O'Leary: Europa muss Trump die Stirn bieten (dpa-AFX)
|
20.01.26
|Ryanair-Aktie im Fokus: Starlink-Streit eskaliert - Spielt Musk mit dem Ryanair-Kauf? (finanzen.at)
|
15.01.26
|Ryanair-Aktie gewinnt: Elf neue Ziele im Flugplan (dpa-AFX)