Ryanair Aktie
|24,70EUR
|-0,17EUR
|-0,68%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Alex Irving lobte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie den Billigflieger wegen seiner herausragenden Margen und Renditen. Im Wettbewerb seien eine gute Netzwerkstruktur und eine operative Effizienz vorteilhaft. Die Iren seien bei letzterer besonders erfolgreich und dürfte diesen Vorteil weiter festigen. Im problematischen Treibstoffumfeld sei Ryanair - ebenso wie IAG - dazu in der Lage, attraktive Renditen zu erzielen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 20:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24,78 €
|
Abst. Kursziel*:
21,07%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,46%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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|26.05.26
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Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|24,76
|-0,44%
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|11:59
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
|11:10
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|11:08
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|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:03
|CANCOM Buy
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|10:57
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|10:55
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
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|CTS Eventim Outperform
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