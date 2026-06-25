NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 230 auf 210 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal werde für Europas Softwarebranche wohl kein großer Kurstreiber, schrieb Charles Brennan am Mittwoch in seinem Ausblick. Er glaubt zwar, dass die "Mauer der Sorgen" letztlich überwunden wird. Zunächst seien aber andere Technologie-Sektoren stärker gefragt und die Anleger hätten es mit frischem Optimismus nicht eilig. Brennan passte seine Kursziele an die Branchenschwäche an./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 17:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / ET



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