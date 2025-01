FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der um erstaunliche 40 Prozent gestiegene Auftragsbestand an Cloudverträgen (Total Cloud Backlog) sei die entscheidende Geschäftskennziffer, auf die man sich fokussieren sollte, schrieb Analyst Johannes Schaller in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Zahlen der Walldorfer. Man sollte sich nicht im Tagestrend verlieren./ag/men



