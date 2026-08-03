SpaceX Aktie

96,40EUR 2,68EUR 2,86%
SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

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03.08.2026 16:36:59

SpaceX Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Für den Weltraum- und KI-Konzern von Elon Musk sei es ein "holpriger Weg" zum ersten Ergebnisbericht, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält trotz des jüngsten Abwärtsdrucks an seiner langfristig optimistischen These fest. Neben Unsicherheiten im KI-Bereich und der Komplexität einer möglichen Tesla-Fusion sei das Hauptproblem zuletzt die Furcht vor dem Ende der Haltefristen gewesen. Er geht davon aus, dass sich die Aktie stabilisiert, wenn dieses Thema durch ist./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SpaceX Buy
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 255,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 111,36 		Abst. Kursziel*:
128,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 111,79 		Abst. Kursziel aktuell:
128,11%
Analyst Name::
Edison Yu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

SpaceX 97,00 3,50% SpaceX

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15:49 Linde Buy UBS AG
15:32 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
15:29 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:22 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:18 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15:18 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:06 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
15:05 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
15:05 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
15:05 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
14:48 Schaeffler Neutral UBS AG
14:47 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:42 Tesla Outperform RBC Capital Markets
14:35 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:33 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
14:31 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
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13:55 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13:46 OMV Barclays Capital
13:36 ING Group Buy Deutsche Bank AG
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13:31 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
13:25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
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