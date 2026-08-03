Mercedes-Benz Group Aktie
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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Im zweiten Quartal deutlich übertroffene Erwartungen hätten zuletzt etwas Erleichterndes für den Sektor gehabt, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Wartemodus biete die Aktie zwar kein aufregendes Szenario, aber eine gewisse Beständigkeit. Im Vergleich zur Konkurrenz habe Mercedes bei der Anpassung des China-Risikos und der Kostenbasis nämlich die Nase vorn./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
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Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
52,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
49,05 €
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Abst. Kursziel*:
6,01%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
47,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,85%
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Analyst Name::
Philippe Houchois
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KGV*:
-
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