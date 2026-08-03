AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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03.08.2026 18:26:28

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen des Bierbrauers von 85 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. James Edwardes Jones passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung an die Resultate an. Das höhere Ziel reflektiere zum einen gestiegene Erwartungen hinsichtlich Absatz und Ertragswachstum und zum anderen Währungseffekte./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:59 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
73,40 € 		Abst. Kursziel*:
26,70%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
72,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,75%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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