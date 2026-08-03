NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen des Bierbrauers von 85 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. James Edwardes Jones passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung an die Resultate an. Das höhere Ziel reflektiere zum einen gestiegene Erwartungen hinsichtlich Absatz und Ertragswachstum und zum anderen Währungseffekte./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:59 / EDT





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