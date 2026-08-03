Knorr-Bremse Aktie
|105,30EUR
|2,40EUR
|2,33%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 133 auf 132 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Außerdem strich die die US-Investmentbank die Aktien des Bremsenherstellers gemeinsam mit Schneider Electric von der "Conviction List", auf der nun die Unternehmen ASML, Sika und Puig auftauchen. Für Knorr-Bremse kürzte Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie wegen der Zugzuliefersparte ihre Auftragserwartungen in den Jahren 2026 und 2027 leicht./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
132,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
104,60 €
|
Abst. Kursziel*:
26,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
105,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
31.07.26
|MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.07.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.07.26
|ROUNDUP: Knorr-Bremse erhöht Prognose und gibt Ziele 2030 aus - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
30.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
30.07.26
|Knorr-Bremse-Aktie sackt dennoch ab: Knorr-Bremse legt neue Ziele für 2030 vor (Dow Jones)
|
30.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Höhere Ziele nutzen Knorr-Bremse nichts - seit April seitwärts (dpa-AFX)
|
30.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)