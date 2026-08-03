Schaeffler Aktie
|7,43EUR
|0,34EUR
|4,80%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die Aktualisierung der mittelfristigen Ziele stehe im Einklang mit den Konsensschätzungen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die scharfe Kurskorrektur am Tag der Mitteilung erscheine zunächst einmal überzogen. Sie lenke den Fokus aber wieder mehr auf das Kerngeschäft, also weg von den Chancen in den Bereichen Humanoide Roboter, Verteidigung und Raumfahrt./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7,41 €
|
Abst. Kursziel*:
14,71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7,43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,40%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
31.07.26
|MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Schaeffler und UMG unter Druck (Dow Jones)
|
31.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Ende des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schaeffler-Aktie verliert zweistellig: Mittelfristziele nach unten revidiert (dpa-AFX)
|
31.07.26
|XETRA-SCHLUSS/Leichtes Plus - Puma und Schaeffler enttäuschen (Dow Jones)
|
31.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Anleger strafen Schaeffler für trüben Ausblick ab (dpa-AFX)
|
31.07.26
|Schwacher Handel: MDAX verliert (finanzen.at)
|
31.07.26
|MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Schaeffler und UMG brechen ein (Dow Jones)
Analysen zu Schaeffler AG
|14:48
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|14:28
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|14:48
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|14:28
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|14.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06.05.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|16.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|14:48
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|14:28
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Schaeffler AG
|7,42
|4,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:06
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:05
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:05
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:05
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:48
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|14:47
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:42
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|14:35
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:31
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|14:28
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14:27
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14:26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|14:26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|14:25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|14:25
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|14:23
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|14:19
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|14:18
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|14:18
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|13:55
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|OMV
|Barclays Capital
|13:36
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:13
|AXA Buy
|UBS AG
|13:08
|National Grid Sell
|UBS AG
|13:06
|RWE Buy
|UBS AG
|13:03
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|13:01
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:00
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:49
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:44
|DWS Group Buy
|UBS AG
|12:43
|VINCI Buy
|UBS AG
|11:35
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11:19
|Santander Buy
|UBS AG
|11:19
|BAT Buy
|UBS AG
|11:15
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:53
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Unilever Sell
|UBS AG