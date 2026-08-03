International Consolidated Airlines Aktie
|5,06EUR
|0,01EUR
|0,12%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Buy" mit einem Kursziel von 645 Pence belassen. Die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia schneide in einem volatilen Marktumfeld weiterhin sehr gut ab, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6,45 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,36 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|5,05
|-0,12%
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