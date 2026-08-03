ING Group Aktie
|30,18EUR
|-0,26EUR
|-0,85%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 31,30 auf 33,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzung je Aktie für die niederländische Bank wegen einer stärkeren Entwicklung der Kernerträge. Sie bleibt positiv gestimmt für die Aktien, deren Kurs die Wachstumsstory noch nicht vollständig widerspiegele./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
33,10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30,12 €
|
Abst. Kursziel*:
9,89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,68%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:31
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:36
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|Deutsche Bank AG
|13:31
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
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|UBS AG
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|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|30,09
|-1,17%
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|Beiersdorf Underperform
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|RBC Capital Markets
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|RBC Capital Markets
|14:01
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|13:55
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|OMV
|Barclays Capital
|13:36
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Bernstein Research
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|UBS AG
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|UBS AG
|13:06
|RWE Buy
|UBS AG
|13:03
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|13:01
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:00
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:49
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|PUMA Neutral
|UBS AG
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|DWS Group Buy
|UBS AG
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|11:19
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|UBS AG
|11:19
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|UBS AG
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|Airbus Buy
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|UBS AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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|National Grid Hold
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|AIXTRON Overweight
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