ING Group Aktie
|30,18EUR
|-0,26EUR
|-0,85%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Benjamin Goy attestierte der niederländischen Bank in einer am Montag vorliegenden Studie ein starkes zweites Quartal. Er berichtete im Nachgang von einem Investorentreffen, auf dem sich die Debatte in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld um Großkunden, Kredite und Einlagen gedreht habe. Die Aktie werde auf einem attraktiven Niveau gehandelt./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30,12 €
|
Abst. Kursziel*:
12,88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,66%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
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|UBS AG
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:31
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:36
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:31
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
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|UBS AG
|17.07.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ING Group Sector Perform
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|30,18
|-0,85%
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|RBC Capital Markets
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|RBC Capital Markets
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|Deutsche Bank AG
|13:55
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|OMV
|Barclays Capital
|13:36
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:13
|AXA Buy
|UBS AG
|13:08
|National Grid Sell
|UBS AG
|13:06
|RWE Buy
|UBS AG
|13:03
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|13:01
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:00
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:49
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:44
|DWS Group Buy
|UBS AG
|12:43
|VINCI Buy
|UBS AG
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|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:26
|International Consolidated Airlines Outperform
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|11:25
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|11:25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11:19
|Santander Buy
|UBS AG
|11:19
|BAT Buy
|UBS AG
|11:15
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:53
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Unilever Sell
|UBS AG
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|UBS AG
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|09:51
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