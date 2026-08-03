FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum zweiten Quartal von 6,60 auf 7,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Großbank habe mit einem Rekordquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Mit einer Eigenkapitalrendite von 19 Prozent spielten die Italiener in einer eigenen Liga./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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