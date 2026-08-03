Intesa Sanpaolo Aktie

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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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03.08.2026 17:25:51

Intesa Sanpaolo Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum zweiten Quartal von 6,60 auf 7,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Großbank habe mit einem Rekordquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Mit einer Eigenkapitalrendite von 19 Prozent spielten die Italiener in einer eigenen Liga./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Kaufen
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
6,64 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
6,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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