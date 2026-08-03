Mercedes-Benz Group Aktie

48,29EUR 1,60EUR 3,42%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.08.2026 14:27:40

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Tim Rokossa berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand. Er habe den Eindruck, dass das Management der anstehenden Modelloffensive weiterhin sehr optimistisch gegenüberstehe und den Fokus auf Effizienzsteigerungen lege. Gleichzeitig werde an der Absicht festgehalten, Kapital an die Aktionäre auszuschütten./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48,10 € 		Abst. Kursziel*:
51,75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48,29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51,17%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
14:27 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
29.07.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 48,17 3,15% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Aktuelle Aktienanalysen

15:06 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
15:05 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
15:05 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
15:05 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
14:48 Schaeffler Neutral UBS AG
14:47 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:42 Tesla Outperform RBC Capital Markets
14:35 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:33 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
14:31 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
14:28 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
14:27 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
14:26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
14:26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
14:25 BMW Buy Deutsche Bank AG
14:25 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
14:23 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
14:19 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
14:18 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
14:18 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
14:01 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
13:55 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13:46 OMV Barclays Capital
13:36 ING Group Buy Deutsche Bank AG
13:32 Visa Kaufen DZ BANK
13:31 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
13:25 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
13:21 NVIDIA Outperform Bernstein Research
13:17 SpaceX Outperform Bernstein Research
13:13 AXA Buy UBS AG
13:08 National Grid Sell UBS AG
13:06 RWE Buy UBS AG
13:03 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
13:01 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:00 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) <