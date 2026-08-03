Schaeffler Aktie

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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

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03.08.2026 14:48:55

Schaeffler Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Mit niedrigeren Zielvorgaben für das Jahr habe der Automobilzulieferer und Industriekonzern die Risiken aus den Erwartungen genommen, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken sei ausbalanciert, weshalb die Einstufung der Aktien "Neutral" bleibe./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
8,10 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
7,40 € 		Abst. Kursziel*:
9,46%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
7,43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,02%
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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