Schaeffler Aktie
|7,43EUR
|0,34EUR
|4,80%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Mit niedrigeren Zielvorgaben für das Jahr habe der Automobilzulieferer und Industriekonzern die Risiken aus den Erwartungen genommen, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken sei ausbalanciert, weshalb die Einstufung der Aktien "Neutral" bleibe./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
8,10 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7,40 €
|
Abst. Kursziel*:
9,46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7,43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,02%
|
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
31.07.26
|MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Schaeffler und UMG unter Druck (Dow Jones)
|
31.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Ende des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schaeffler-Aktie verliert zweistellig: Mittelfristziele nach unten revidiert (dpa-AFX)
|
31.07.26
|XETRA-SCHLUSS/Leichtes Plus - Puma und Schaeffler enttäuschen (Dow Jones)
|
31.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Anleger strafen Schaeffler für trüben Ausblick ab (dpa-AFX)
|
31.07.26
|Schwacher Handel: MDAX verliert (finanzen.at)
|
31.07.26
|MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Schaeffler und UMG brechen ein (Dow Jones)
Analysen zu Schaeffler AG
|14:48
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|14:28
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|14:48
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|14:28
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|14.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06.05.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|16.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|14:48
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|14:28
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG