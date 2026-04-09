UBS Aktie
|34,88EUR
|-0,50EUR
|-1,41%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 39 Franken auf "Buy" belassen. In diesem Monat dürfte es mehr regulatorische Klarheit geben über die Schweizer "Too Big To Fail"-Reformen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Derweil blieben seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der UBS weitgehend stabil, womit er der Balance zwischen sinkenden Schätzungen für die weltweite Vermögensverwaltung und höheren Schätzungen für das Investmentbank-Geschäft Ausdruck verleihe. Die Bewertung bleibe attraktiv - und die Gesamtrendite überzeugend./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Buy
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
39,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,83 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,23 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UBS
|
09:29
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
08.04.26
|Freundlicher Handel: SPI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Handel in Zürich: Schlussendlich Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
08.04.26
|Gewinne in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
08.04.26
|Börse Zürich in Grün: SPI fester (finanzen.at)
|
08.04.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI gibt am Mittwochnachmittag Gas (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|11:00
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|11:00
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|11:00
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|34,88
|-1,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:09
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:08
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11:05
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Danone Buy
|UBS AG
|11:00
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|10:59
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|10:35
|adesso Buy
|Warburg Research
|10:31
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|OMV
|Barclays Capital
|09:43
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|09:33
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|08:56
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|08:49
|Valeo Neutral
|UBS AG
|08:49
|Continental Buy
|UBS AG
|08:49
|Michelin Neutral
|UBS AG
|08:49
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:39
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08:19
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|08:18
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:11
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|08:11
|Renault Sell
|UBS AG
|08:11
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08:10
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:10
|BMW Neutral
|UBS AG
|07:41
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|ING Group Buy
|UBS AG
|07:28
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|06:51
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|08.04.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.