Coca-Cola Aktie

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

Coca-Cola Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor den Quartalsberichten aus dem US-Konsum- und Lebensmittelsektor mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Noch immer gebe es Risiken, schrieb Nik Modi am Donnerstag und senkte durch die Bank weg seine Schätzungen. Coca-Cola dürfte gleichwohl die durchschnittlichen Marktschätzungen erreicht haben und sei robust. Das Quartal sei wohl "okay" gewesen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 04:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 04:49 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 87,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 77,29 		Abst. Kursziel*:
12,56%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 77,29 		Abst. Kursziel aktuell:
12,56%
Analyst Name::
Nik Modi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

18.03.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
16.03.26 Coca-Cola Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
17.02.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktuelle Aktienanalysen

11:59 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
11:40 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:39 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
11:39 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:39 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:09 Shell Neutral UBS AG
11:08 Michelin Buy Deutsche Bank AG
11:05 Volvo AB Buy UBS AG
11:05 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
11:02 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
11:01 Danone Buy UBS AG
11:00 UBS Buy Deutsche Bank AG
10:59 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
10:59 Porsche Automobil Hold Warburg Research
10:35 adesso Buy Warburg Research
10:31 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:09 OMV Barclays Capital
09:43 Commerzbank Halten DZ BANK
09:33 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
09:31 Symrise Buy Deutsche Bank AG
09:02 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
08:56 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
08:55 RENK Kaufen DZ BANK
08:49 Valeo Neutral UBS AG
08:49 Continental Buy UBS AG
08:49 Michelin Neutral UBS AG
08:49 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
08:39 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:30 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:21 AUMOVIO Buy UBS AG
08:19 Schaeffler Sell UBS AG
08:18 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:17 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:17 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:13 Volkswagen Neutral UBS AG
08:11 Porsche vz. Neutral UBS AG
08:11 Renault Sell UBS AG
08:11 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
08:10 Stellantis Buy UBS AG
08:10 BMW Neutral UBS AG
07:41 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
07:29 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:29 ING Group Buy UBS AG
07:28 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:25 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
07:14 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
07:10 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
07:09 FUCHS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:52 ams-OSRAM Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

