Coca-Cola Aktie
|65,98EUR
|-0,27EUR
|-0,41%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor den Quartalsberichten aus dem US-Konsum- und Lebensmittelsektor mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Noch immer gebe es Risiken, schrieb Nik Modi am Donnerstag und senkte durch die Bank weg seine Schätzungen. Coca-Cola dürfte gleichwohl die durchschnittlichen Marktschätzungen erreicht haben und sei robust. Das Quartal sei wohl "okay" gewesen./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 04:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 04:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 87,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 77,29
|
Abst. Kursziel*:
12,56%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 77,29
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,56%
|
Analyst Name::
Nik Modi
|
KGV*:
-
Analysen zu Coca-Cola Co.
|11:39
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Coca-Cola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Coca-Cola Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
