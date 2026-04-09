WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Guillaume Delmas bezog sich am Mittwoch auf jüngste Medienberichte, wonach der Nahrungsmittelkonzern eine mögliche Übernahme des aktuell zu Reckitt gehörenden US-Spezialisten für Babynahrung Mead Johnson erwägt. Das sei allerdings keine große Überraschung. Denn zum einen sei das Interesse von Danone an den Amerikanern nicht neu. Zum anderen habe Reckitt im Rahmen seiner strategischen Neuausrichtung bereits deutlich gemacht, dass Mead Johnson nicht mehr zum Kerngeschäft des Unternehmens gehöre./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,38 €
|
Abst. Kursziel*:
36,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
68,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,73%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|11:01
|Danone Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|02.04.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
Aktuelle Aktienanalysen
|11:39
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:08
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11:05
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Danone Buy
|UBS AG
|11:00
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|10:59
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|10:35
|adesso Buy
|Warburg Research
|10:31
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|OMV
|Barclays Capital
|09:43
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|09:33
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|08:56
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|08:49
|Valeo Neutral
|UBS AG
|08:49
|Continental Buy
|UBS AG
|08:49
|Michelin Neutral
|UBS AG
|08:49
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:39
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08:19
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|08:18
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:11
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|08:11
|Renault Sell
|UBS AG
|08:11
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08:10
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:10
|BMW Neutral
|UBS AG
|07:41
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|ING Group Buy
|UBS AG
|07:28
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|06:51
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK