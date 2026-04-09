London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12740 auf 13010 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April an die jüngsten Marktentwicklungen an. Zudem berücksichtigte er am Mittwoch die aktuellen Handelsvolumina und Währungsbewegungen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
130,10 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
102,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
91,30 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|11:40
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
