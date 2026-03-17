LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,30 Euro belassen. Der diesjährige Ausblick deute auf einen operativen Gewinn hin, der drei Prozent über dem Konsens liege, schrieb Nick Dempsey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2025 habe neben dem bereinigten Betriebsgewinn auch der Umsatz leicht über den Erwartungen gelegen. Der Wissenschaftsverlag sei ein zuverlässiges Unternehmen, doch es hake an der Börsenliquidität. Diese erschwere es neuen Aktionären, einen Blick auf die Aktien zu werfen./rob/tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:46 / GMT



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