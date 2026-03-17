Springer Nature Aktie
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WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,30 Euro belassen. Der diesjährige Ausblick deute auf einen operativen Gewinn hin, der drei Prozent über dem Konsens liege, schrieb Nick Dempsey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2025 habe neben dem bereinigten Betriebsgewinn auch der Umsatz leicht über den Erwartungen gelegen. Der Wissenschaftsverlag sei ein zuverlässiges Unternehmen, doch es hake an der Börsenliquidität. Diese erschwere es neuen Aktionären, einen Blick auf die Aktien zu werfen./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
25,30 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16,88 €
|
Abst. Kursziel*:
49,88%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,17%
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
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KGV*:
-
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