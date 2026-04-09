AB InBev Aktie
|63,10EUR
|-0,62EUR
|-0,97%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach der jüngsten Aktualisierung der Konsensschätzungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Eine Überprüfung der vom Brauereikonzern zusammengestellten Analystenprognosen deuteten auf nachvollziehbare Schätzungen für das erste Quartal und das Gesamtjahr hin, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst rechnet - wie auch vom Konsens erwartet - mit einem Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) im ersten Quartal von 2,6 Prozent. Seine Jahresschätzung liegt zugleich nur minimal über der Konsensprognose von 5,1 Prozent./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 02:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 02:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63,72 €
|
Abst. Kursziel*:
17,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,86%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|11:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07.04.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07.04.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07.04.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|02.04.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktuelle Aktienanalysen
|11:59
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:40
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:39
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|11:39
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:39
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:08
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11:05
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Danone Buy
|UBS AG
|11:00
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|10:59
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|10:35
|adesso Buy
|Warburg Research
|10:31
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|OMV
|Barclays Capital
|09:43
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|09:33
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|08:56
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|08:49
|Valeo Neutral
|UBS AG
|08:49
|Continental Buy
|UBS AG
|08:49
|Michelin Neutral
|UBS AG
|08:49
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:39
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:30
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08:19
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|08:18
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:11
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|08:11
|Renault Sell
|UBS AG
|08:11
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08:10
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:10
|BMW Neutral
|UBS AG
|07:41
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|ING Group Buy
|UBS AG
|07:28
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG