Volvo AB Aktie
|29,16EUR
|-1,55EUR
|-5,05%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo vor Zahlen zum ersten Quartal von 380 auf 385 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Schätzungen für den Lkw-Bauer lägen insgesamt in etwa im Rahmen der durchschnittlichen Analystenerwartungen, schrieb Hemal Bhundia am Mittwoch in seiner Vorschau. Der Experte erhöhte seine Umsatzprognose für 2026, da er nun mit einem schwächeren Gegenwind von der Währungsseite rechnet./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
385,00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
332,60 SEK
|
Abst. Kursziel*:
15,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
332,60 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,75%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
Analysen zu Volvo AB (B)
|11:05
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|01.04.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|31.03.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|31.03.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|29,11
|-5,21%
