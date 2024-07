NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognosesenkung von 50 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Chiphersteller habe die Erwartungen größtenteils erfüllt, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die zweite deutliche Kürzung der Prognosen und das fehlende Vertrauen in das Erreichen der Talsohle im Industriebereich stellten zwar aktuell Herausforderungen dar. Wenn diese aber durchschritten seien, hätten die Aktien weiterhin Aufwärtspotenzial bis ins Jahr 2025./la/gl



