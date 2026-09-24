Henkel vz. Aktie
|74,98EUR
|0,94EUR
|1,27%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Der US-Branchenkollege H.B. Fuller habe für das dritte Quartal eine gegenüber dem Vorquartal bessere Entwicklung der Preise sowie eine deutliche Steigerung der Bruttomarge berichtet, was auch positive Rückschlüsse auf den deutschen Konsumgüterkonzern Henkel zulasse, schrieb Guillaume Delmas am Mittwoch. Die Quartalsschätzungen für das organische Umsatzwachstum von Henkel hätten noch Luft nach oben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 21:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
74,86 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,16%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
74,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,31%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
09:31
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:31
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
23.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
23.09.26
|EU-Zustimmung: Henkel darf Beschichtungsunternehmen kaufen (dpa-AFX)
|
23.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
|
23.09.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
22.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|07:29
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|74,96
|1,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:24
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|07:29
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07:18
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|06:55
|BMW Neutral
|UBS AG
|06:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG