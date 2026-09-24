Porsche vz. Aktie
|43,76EUR
|-0,34EUR
|-0,77%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportwagenbauer dürfte auf seinem anstehenden Kapitalmarkttag seine Exklusivität und die Unterschiede zur Konkurrenz in den Mittelpunkt stellen, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in seinem Ausblick. Er geht von der Vorstellung eines Margenziels von zehn bis 15 Prozent aus. Im Mittelpunkt der Diskussion dürfte weiter stehen, ob und wann Porsche die große Margenlücke zwischen dem 911er und den anderen Modellen schließen und auf eine Neuberwertung hoffen könne. Houchois selbst rechnet bis 2028 mit einer Marge unter zehn Prozent, aber einer soliden Barmittelentwicklung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 17:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
44,09 €
|
Abst. Kursziel*:
11,14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
43,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,97%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:31
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
23.09.26
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
23.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.09.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|07:18
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07:18
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:18
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|07:29
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07:18
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|06:55
|BMW Neutral
|UBS AG
|06:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG