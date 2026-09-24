LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

397,55EUR 1,05EUR 0,26%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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24.09.2026 07:29:58

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH mit einem Kursziel von 645 Euro auf "Buy" belassen. Die von der Arnault-Familie angekündigte Vereinfachung der Holdingstruktur, mit der sie den Luxusgüterkonzern kontrolliere, sende ein starkes Signal des Vertrauens in die Geschäftsentwicklung, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 23:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
645,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
396,20 € 		Abst. Kursziel*:
62,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
397,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,24%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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07:29 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
22.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
22.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
18.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 397,90 0,35% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

10:24 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
10:05 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
09:46 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:30 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
09:29 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:35 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
08:28 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
08:18 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
08:04 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
07:29 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
07:29 Henkel vz. Neutral UBS AG
07:18 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07:11 Symrise Equal Weight Barclays Capital
06:55 BMW Neutral UBS AG
06:54 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
06:17 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Apple Neutral UBS AG
23.09.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK
23.09.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
23.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
23.09.26 Renault Outperform Bernstein Research
23.09.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 BMW Outperform Bernstein Research
23.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Engie Outperform Bernstein Research
23.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.09.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Valeo Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
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