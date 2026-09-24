LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|397,55EUR
|1,05EUR
|0,26%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH mit einem Kursziel von 645 Euro auf "Buy" belassen. Die von der Arnault-Familie angekündigte Vereinfachung der Holdingstruktur, mit der sie den Luxusgüterkonzern kontrolliere, sende ein starkes Signal des Vertrauens in die Geschäftsentwicklung, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 23:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
645,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
396,20 €
|
Abst. Kursziel*:
62,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
397,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,24%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
23.09.26
|Arnault family moves to consolidate control of LVMH (Financial Times)
|
17.09.26
|LVMH scion Alexandre Arnault appointed to Nike board (Financial Times)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
16.09.26
|Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Start (finanzen.at)
|
15.09.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 schließt im Minus (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|07:29
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|397,90
|0,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:24
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|09:46
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:35
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:04
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|07:29
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07:18
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|06:55
|BMW Neutral
|UBS AG
|06:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG