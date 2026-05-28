Inditex Aktie

52,32EUR -0,56EUR -1,06%
Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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28.05.2026 06:28:14

Inditex Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte trotz geopolitischer Schwierigkeiten robust ausgefallen sein, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwochabend zur Zara-Mutter./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52,92 € 		Abst. Kursziel*:
13,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,68%
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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