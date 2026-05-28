Verve Group Aktie

1,61EUR 0,01EUR 0,69%
Verve Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

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28.05.2026 08:10:12

Verve Group Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Verve mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Spezialisten für digitale Werbung und Spieleentwicklung sei erwartungsgemäß vom personellen Ausbau des Sales-Bereichs geprägt gewesen, schrieb Andreas Wolf am Mittwochabend nach den Zahlen. Der Barmittelzufluss habe sich immens erholt./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 21:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Verve Group Buy
Unternehmen:
Verve Group 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1,60 € 		Abst. Kursziel*:
212,89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
209,79%
Analyst Name::
Andreas Wolf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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