Iberdrola Aktie

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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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28.05.2026 08:02:05

Iberdrola SA Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola von 17,30 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die strategische Positionierung des Versorgers passe immer besser zu den strukturellen Wachstumsthemen, schrieb Jorge Alonso Suils am Mittwochabend. Die Chancen seien aktuell aber bereits eingepreist./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 20:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 04:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
19,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
19,68 € 		Abst. Kursziel*:
0,61%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
19,59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,10%
Analyst Name::
Jorge Alonso Suils 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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