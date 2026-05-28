NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Der Spezialist für Biosimilars habe einen konstruktiven Jahresstart hingelegt und den Ausblick bestätigt, schrieb Natalia Webster am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 02:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 02:06 / EDT



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