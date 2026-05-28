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WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8

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28.05.2026 08:50:35

Formycon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Der Spezialist für Biosimilars habe einen konstruktiven Jahresstart hingelegt und den Ausblick bestätigt, schrieb Natalia Webster am Donnerstag in ihrer ersten Reaktion./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 02:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 02:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Formycon AG Outperform
Unternehmen:
Formycon AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19,90 € 		Abst. Kursziel*:
156,28%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
19,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
156,28%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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