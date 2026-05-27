Wolters Kluwer Aktie
|61,42EUR
|0,56EUR
|0,92%
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
Wolters Kluwer Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 100 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bald jährten sich bei Medienkonzernen die aufgekommenen KI-Ängste, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wolters Kluwer sieht er weiterhin im Mittelpunkt der Debatte, für die er einen Rahmen bis 2029 aufstellte. Der aktuelle Kurs gehe aber davon aus, dass 90 Prozent der Geschäfte bedroht seien. Den Chancen einer Integration von KI-Funktionalitäten werde dabei kaum Gewicht gegeben./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 14:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 16:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
102,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
61,08 €
|
Abst. Kursziel*:
66,99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
61,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,07%
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.
|
25.05.26
|EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.05.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
21.05.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.at)
|
21.05.26
|Gute Stimmung in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
21.05.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
20.05.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)