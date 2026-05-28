HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 5 auf 4 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung sei träge ins Jahr gestartet, schrieb Felix Ellmann am Donnerstag in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht. Er lobte aber den starken Cashflow./ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.