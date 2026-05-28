Redcare Pharmacy Aktie
|44,08EUR
|-0,16EUR
|-0,36%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das Management der Online-Apotheke habe sich zuversichtlich hinsichtlich des Jahresausblicks gezeigt, was durch die aktuelle Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal gestützt werde, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,44 €
|
Abst. Kursziel*:
122,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
124,59%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
26.05.26
|XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
26.05.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
26.05.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
22.05.26
|MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
21.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
21.05.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
21.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
21.05.26
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|09:33
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:33
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:33
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|44,28
|0,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:55
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|10:55
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|10:08
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|09:33
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|09:10
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|09:00
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:59
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|08:50
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08:02
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:59
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:27
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:15
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:15
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|07:05
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Uber Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|Ferrari Buy
|UBS AG
|06:28
|Inditex Buy
|UBS AG
|06:27
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|06:26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|27.05.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|27.05.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital