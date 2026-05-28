LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" belassen. Es gebe am Markt einige Unsicherheit hinsichtlich der Durchschnittserlöse der Fluggesellschaften auf Kurzstrecken in der Sommersaison, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Er sieht keinen Widerspruch in den Signalen von Ryanair und Easyjet, die auch zu jenen von Jet2 und Tui passten. Die Buchungen dürften in diesem Jahr später erfolgen als üblich./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:57 / GMT



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