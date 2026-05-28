Ferrari Aktie

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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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28.05.2026 08:44:53

Ferrari Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ferrari anlässlich der Markteinführung des ersten rein elektrischen Fahrzeugmodells "Luce" mit einem Kursziel von 381 Euro auf "Buy" belassen. Michael Filatov hält es für ein enormes Risiko des Managements, das Portfolio des Sportwagenherstellers zu erweitern und Käufer aus einer zunehmend technikorientierten Gruppe vermögender Kunden zu gewinnen. Dabei stehe der Ruf einer 80 Jahre alten Marke auf dem Spiel, schrieb er am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 05:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
381,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
283,90 € 		Abst. Kursziel*:
34,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
284,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,97%
Analyst Name::
Michael Filatov 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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