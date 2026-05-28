VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
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WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Biotreibstoff-Hersteller habe ein deutlich angehobenes Ergebnisziele (Ebitda) für das Geschäftsjahr 2025/26 bekanntgegeben, schrieb Manuela Stuerzer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Hauptgründe dafür seien die gute Geschäftsentwicklung und ein starker Ethanolmarkt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,37 €
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Abst. Kursziel*:
48,04%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
38,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,75%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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27.05.26
|EQS-Adhoc: Verbio SE: Verbio increases EBITDA forecast for the financial year 2025/2026 again (EQS Group)
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27.05.26
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27.05.26
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27.05.26
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26.05.26
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26.05.26
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25.05.26
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Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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|Deutsche Bank AG
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