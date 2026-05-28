Schneider Electric Aktie

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WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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28.05.2026 07:03:23

Schneider Electric Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Overweight" belassen. In Asien seien die Anleger deutlich optimistischer hinsichtlich der Dauer des Themas KI und Rechenzentren, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach mehreren Investorentreffen in Fernost. Allerdings seien sie kurzfristig auch skeptischer mit Blick auf die bereits starken Positionierungen in den Aktien dieses Bereichs und ihrer Bewertungen. Das Interesse an Schneider scheine derweil zuzunehmen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 22:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
266,75 € 		Abst. Kursziel*:
21,84%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
267,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,50%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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