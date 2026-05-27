Ferrari Aktie

284,45EUR 0,05EUR 0,02%
Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.05.2026 19:10:41

Ferrari Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. James Grzinic bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung auf die negativen Reaktionen der Anleger auf die Markteinführung des Elektromodells Luce. Eine informelle Umfrage des Analysehauses unter Ferrari-Fans habe darauf hingedeutet, dass die Kritik dieser Gruppe weniger heftig ausgefallen sei. Gleichwohl sei gerade diese Produktpräsentation eine nützliche Erinnerung daran, in welchem Ausmaß der Sportwagenbauer wie kein anderer auf die wachsende Nachfrage der Superreichen nach Erlebnissen ausgerichtet sei./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 12:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 12:23 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
285,45 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
284,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

mehr Nachrichten