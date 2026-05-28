QIAGEN Aktie
|30,90EUR
|-0,04EUR
|-0,11%
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
QIAGEN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 43 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Interesse der Investoren habe vor allem dem Tuberkulosetest QuantiFERON gegolten, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen mit den Verantwortlichen des Diagnostikspezialisten auf der "European Champions"-Konferenz der Deutschen Bank./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30,76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
10:03
|DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QIAGEN-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.05.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
27.05.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
21.05.26
|DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QIAGEN von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
21.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX startet im Minus (finanzen.at)
|
21.05.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
21.05.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|09:26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|09:26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|09:26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|30,91
|-0,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:55
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|10:55
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|10:08
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|09:33
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|09:10
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|09:00
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:59
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|08:50
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08:02
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:59
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:27
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:15
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:15
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|07:05
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Uber Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|Ferrari Buy
|UBS AG
|06:28
|Inditex Buy
|UBS AG
|06:27
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|06:26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|27.05.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|27.05.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital