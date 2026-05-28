Siemens Aktie
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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 335 Euro auf "Overweight" belassen. In Asien seien die Anleger deutlich optimistischer hinsichtlich der Dauer des Themas KI und Rechenzentren, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach mehreren Investorentreffen in Fernost. Allerdings seien sie kurzfristig auch skeptischer mit Blick auf die bereits starken Positionierungen in den Aktien dieses Bereichs und ihrer Bewertungen. Die Einschätzung von Siemens sei derweil überraschenderweise äußerst positiv./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 22:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
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Unternehmen:
Siemens AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
335,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
272,70 €
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Abst. Kursziel*:
22,85%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
272,95 €
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Abst. Kursziel aktuell:
22,73%
|
Analyst Name::
Phil Buller
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KGV*:
-
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