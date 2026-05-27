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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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27.05.2026 18:30:35

RELX Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Bald jährten sich bei Medienkonzernen die aufgekommenen KI-Ängste, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Debatte darüber stellte er einen Rahmen bis 2029 auf. Bei Relx seien die Trends derzeit sehr ermutigend./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 14:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 16:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
34,50 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
28,54 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
24,44 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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