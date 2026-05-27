RELX Aktie
|28,22EUR
|-0,20EUR
|-0,70%
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Bald jährten sich bei Medienkonzernen die aufgekommenen KI-Ängste, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Debatte darüber stellte er einen Rahmen bis 2029 auf. Bei Relx seien die Trends derzeit sehr ermutigend./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 14:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 16:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
34,50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24,44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
10:03
|FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RELX von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
22.05.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
20.05.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
20.05.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.05.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.05.26
|Gewinne in London: So steht der FTSE 100 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)