NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Bald jährten sich bei Medienkonzernen die aufgekommenen KI-Ängste, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Debatte darüber stellte er einen Rahmen bis 2029 auf. Bei Relx seien die Trends derzeit sehr ermutigend./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 14:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 16:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.