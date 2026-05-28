NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ferrari von 382 auf 383 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die enorm negative Marktrekation auf das Elektromodell Luce hält Analyst Christian Frenes für übertrieben, wie er am Donnerstag schrieb. Die kurzfristigen Risiken seien begrenzt und an der langfristigen Strategie der Italiener ändere sich nichts. Der Erfolg des Luce hänge letztlich davon ab, ob das Fahrgefühl weniger technische Spielereien als bei der Konkurrenz kompensieren könne./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 06:02 / BST

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