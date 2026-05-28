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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ferrari von 382 auf 383 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die enorm negative Marktrekation auf das Elektromodell Luce hält Analyst Christian Frenes für übertrieben, wie er am Donnerstag schrieb. Die kurzfristigen Risiken seien begrenzt und an der langfristigen Strategie der Italiener ändere sich nichts. Der Erfolg des Luce hänge letztlich davon ab, ob das Fahrgefühl weniger technische Spielereien als bei der Konkurrenz kompensieren könne./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 06:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
383,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
283,90 €
|
Abst. Kursziel*:
34,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
284,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,67%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
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