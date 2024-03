ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour nach der Rückkehr des Unternehmensgründers auf den Chefposten auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 US-Dollar belassen. Er sei nun noch mehr davon überzeugt, dass die Aktien des Sportartikel-Herstellers einen Kauf wert seien, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt unterschätze Kevin Plank. Dieser könnte jetzt ein besserer Chef sein als zuvor, da er nun reichlich Erfahrungen einbringe./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 07:09 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.